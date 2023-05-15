Потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили около 900 военных убитыми и ранеными

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 900 украинских военных убиты и ранены за сутки на донецком направлении в ходе специальной военной операции России, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего на донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30 и 1 гаубица L-118 производства Великобритании», — заявил он.