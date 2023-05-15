Медведев считает, что Зеленский может закончить самоубийством

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев полагает, что жизнь президента Украины Владимира Зеленского вполне может завершиться самоубийством.

Так зампред СБ отреагировал на высказывание украинского лидера о том, что представители российской власти якобы «закончат плохо» и, возможно, «не своей смертью».

«Кто как умрет — нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство», — отреагировал Медведев в своем телеграм-канале в пятницу, напомнив о судьбе Гитлера.