0
0
2010
НОВОСТИ

Медведев считает, что Зеленский может закончить самоубийством

15:32 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев полагает, что жизнь президента Украины Владимира Зеленского вполне может завершиться самоубийством.

Так зампред СБ отреагировал на высказывание украинского лидера о том, что представители российской власти якобы «закончат плохо» и, возможно, «не своей смертью».

«Кто как умрет — нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство», — отреагировал Медведев в своем телеграм-канале в пятницу, напомнив о судьбе Гитлера.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 15.05.2023
Москва категорически не согласна с мнением Парижа о зависимости РФ от Китая — Песков
0
18
13:05 15.05.2023
В России выявили 2 379 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
57
13:00 15.05.2023
Польша намерена увеличить выпуск артиллерийских снарядов более чем в 5 раз
0
64
12:32 15.05.2023
За прошедшую неделю ВСУ выпустили 3 крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по ЛНР
0
112
12:20 15.05.2023
Позиции РФ улучшаются на авдеевском и марьинском направлениях — Пушилин
0
145
12:05 15.05.2023
Мировой рынок ожидает рекордный за последние 50 лет дефицит платины — FT
0
165
12:00 15.05.2023
ВСУ активизировались на всех направлениях, но это еще не контрнаступление — Пушилин
0
178
11:32 15.05.2023
Моди в 2022 г. смог добиться приостановки боев на Украине для вывоза студентов — министр
0
201
11:20 15.05.2023
Власти Польши считают преждевременными переговоры о достижении мира на Украине
0
182
11:05 15.05.2023
Силы РФ заняли в Артемовске ключевые высотки, продвигаются вперед — Пушилин
0
230

Возврат к списку