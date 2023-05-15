Более 50% немцев выступили за мирные переговоры между РФ и Украиной — опрос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей Германии выступили за проведение мирных переговоров между Россией и Украиной для скорейшего урегулирования конфликта. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного с 5 по 10 мая социологическим институтом YouGov («Ю-гав») по заказу агентства ДПА в преддверии возможного визита украинского президента Владимира Зеленского в Берлин.

В опросе приняли участие 2 147 человек. 55% респондентов указали на необходимость мирного диалога между Москвой и Киевом. Лишь 28% опрошенных выразили противоположную точку зрения. Большинство немцев также не поддерживает вступление Украины в НАТО. Против этого выступил 51%, и только 27% считают, что стране следует предоставить возможность членства в альянсе.