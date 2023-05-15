ФССП принудительно взыскивает уже 12 млн кредитных долгов россиян на 2 трлн рублей

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов считает, что ситуация со сбором кредитной задолженности с россиян стала не просто актуальной проблемой, а «суперкрайне актуальной проблемой». Об этом он заявил в пятницу на XI Петербургском международном юридическом форуме.

«Проблема не то что актуальна, она суперкрайне актуальна. Только на нашем исполнении сейчас находится более 12 млн документов в отношении физических лиц, не оплативших вовремя кредитную задолженность как банковским учреждениям, так и микрофинансовым учреждениям и профессиональным коллекторным организациям на общую сумму почти 2 трлн рублей», — отметил Аристов, выступая на сессии «Деятельность профессиональных взыскателей: текущее состояние и векторы развития».

«И это только у нас. Сколько еще не предъявленных (на принудительное исполнение приставам — прим. ТАСС) находятся в портфелях банковских учреждений, микрофинансовых организаций, у профессиональных коллекторов», — отметил директор ФССП. Он напомнил, что недавно сразу несколько финансовых аналитических компаний разместили на своих сайтах информацию о том, что на 1 января текущего года в среднем на одного трудоспособного гражданина России приходилось примерно 330-360 тыс. рублей долга перед банками.

«При этом портфель займов микрофинансовых организаций в 2022 году достиг 364 млрд рублей. И это уже данные Банка России. Подчеркивается также, что это рекордная сумма. При этом доля займов, просроченных более чем на 90 дней, находится на уровне 35% от этой суммы», — отметил Аристов.