Украинские войска активизировались, но никакого масштабного контрнаступления нет — Марочко
16:32 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующие в зоне проведения специальной военной операции, активизировались, но ни о каком полномасштабном контрнаступлении говорить не приходится. Об этом корр. ТАСС в пятницу заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Сейчас мы наблюдаем активизацию противника. Очень активно противник ведет себя на артемовском направлении. Сейчас он перемещает силы и средства. <…> На данный момент полномасштабного контрнаступления, о котором все говорили, нет», — сказал он.
По словам Марочко, Киев пытается использовать происходящее на линии соприкосновения, чтобы посеять панику среди населения. «Призываю всех внимательно следить за сводками Министерства обороны Российской Федерации, а также получать данные с официальных источников», — подчеркнул он.
Марочко также отметил, что подразделения украинских войск ложными маневрами пытаются ввести в заблуждение российских военных, чтобы скрыть направление своего основного удара.
В четверг Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения. Как подчеркнули в министерстве, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.
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