ФСБ задержала за госизмену жителя Крыма, передавшего данные о движении военной техники
17:12 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму по подозрению в госизмене местного жителя, передавшего украинским военным данные о движении эшелона с военной техникой в зону СВО для нанесения по ней ракетных ударов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«По подозрению в госизмене задержан 34-летний житель Республики Крым. Установлено, что задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны РФ в направлении зоны проведения специальной военной операции», — сообщили в ЦОС. Информация была передана в военизированные формирования Украины и использована противником для нанесения ракетных ударов, добавили в ФСБ.
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