Путин присвоил звание народного артиста России Игорю Угольникову

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания народного артиста России актеру, режиссеру, генеральному директору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Этим же указом Путин наградил орденом Почета артиста балета Андриса Лиепу. Глава государства наградил его за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.