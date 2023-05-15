Папа Римский Франциск рассказал, как отказался благословлять собачку

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск рассказал, как во время приветствия верующих он отказался благословлять собачку. Об этом эпизоде понтифик рассказал в пятницу, выступая на конференции в Риме, посвященной вопросам демографии. Основная ее тема — низкая рождаемость, к которой Франциск нередко обращается, называя «демографической зимой».

«Две недели назад на всеобщей аудиенции в среду я пошел приветствовать верующих, подходит синьора, <…> открывает сумку и говорит: благословите моего ребенка. Смотрю, а там — собачка. И я не сдержался и осадил синьору: „Столько детей голодают, а вы со своей собачкой“, — рассказал понтифик.