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Папа Римский Франциск рассказал, как отказался благословлять собачку

18:40 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск рассказал, как во время приветствия верующих он отказался благословлять собачку. Об этом эпизоде понтифик рассказал в пятницу, выступая на конференции в Риме, посвященной вопросам демографии. Основная ее тема — низкая рождаемость, к которой Франциск нередко обращается, называя «демографической зимой».

«Две недели назад на всеобщей аудиенции в среду я пошел приветствовать верующих, подходит синьора, <…> открывает сумку и говорит: благословите моего ребенка. Смотрю, а там — собачка. И я не сдержался и осадил синьору: „Столько детей голодают, а вы со своей собачкой“, — рассказал понтифик.

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