В Крыму упал военный вертолет Ми-28, оба летчика погибли

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в пятницу во время учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма. Об этом заявили в Минобороны России.

«12 мая 2023 года в 15:42 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли», — сообщили в ведомстве.