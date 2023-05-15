В Луганске прогремело два взрыва

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два взрыва прогремело в пятницу в Луганске. Как передает корр. ТАСС, над городом видны клубы дыма.

Взрывы прозвучали около 18:35 мск. Сразу после них появился дым, который, по словам местных жителей, виден во всех районах Луганска.