Бельгия направит Украине 92 млн евро налогов с прибыли от активов РФ
20:00 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бельгия направит на поддержку Украины 92 млн евро, полученных в виде части налогов на прибыль от замороженных в стране 250,6 млрд евро активов России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении правительства королевства.
92 млн евро — менее 15% от всех полученных Бельгией в 2022 году налогов от операций с российскими активами. Общая сумма, поступившая в бюджет королевства от этих налогов, составляет 625 млн евро.
«Бельгия выделит Украине 92 млн евро налогов с прибыли от реинвестиции активов РФ», — говорится в документе. Половину этой суммы потратят на оружие, а оставшуюся часть — на гуманитарную помощь.
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