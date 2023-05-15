Путин поручил для адаптации мигрантов создать условия для освоения русского языка
20:40 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти должны принять меры, способствующие успешной адаптации иностранных граждан и их детей в российском обществе. Среди ключевых мер — создание условий, способствующих освоению ими русского языка и общепризнанных норм поведения. Таким пунктом дополнена Концепция государственной миграционной политики РФ, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
«Основными направлениями миграционной политики в области содействия адаптации иностранных граждан являются создание <…> условий, способствующих успешному освоению ими русского языка, усвоению ими общепризнанных в российском обществе норм поведения (правил общежития) с учетом социальных и культурных особенностей территорий, на которых они проживают», — говорится в тексте документа, опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации.
Указанные условия также должны способствовать формированию у мигрантов присущих российскому обществу правосознания и правовой культуры, а также приобщать их к традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
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