Эрдоган заявил, что не позволит оппозиции совершать нападки на Россию и Путина

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не позволит оппозиции совершать нападки на Россию и ее президента Владимира Путина. Об этом он заявил в пятницу во время выступления в Стамбуле, обращаясь к лидеру оппозиции Кемалю Кылычдароглу, который ранее утверждал о вмешательстве РФ в выборы в Турции.

«Ты [Кылычдароглу], извини уж, но я не позволю [тебе], когда ты нападаешь на Путина. Потому что ты не знаешь, не поймешь, что такое управлять государством», — сказал Эрдоган, чье выступление транслировал телеканал ТРТ. Он также отметил, что отношения Турции с РФ «лучше и [при этом] не менее развиты и важны, чем с США».