Германия готова потратить еще 2,7 млрд евро на военную помощь Украине

09:56 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия намерена отправить на Украину очередную крупную партию военной техники. Как сообщил в субботу без указания источника журнал «Шпигель», стоимость пакета оценивается в 2,7 млрд евро.

Поставка будет осуществлена «в ближайшие недели и месяцы». В планах отправить Киеву 20 дополнительных БМП Marder («Мардер»), 30 танков Leopard 1 («Леопард-1»), 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, системы противовоздушной обороны IRIS-T («Ирис-Т»), а также боеприпасы.