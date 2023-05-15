Зеленский прилетел в Италию с негосударственным визитом - СМИ

11:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в римский аэропорт Чампино. Как сообщает газета «Коррьере делла сера», в воздушной гавани его встречает вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

До последнего момента не распространялось официальных заявлений о его визите в Италию. Как ожидается, Зеленский вскоре после прибытия в страну отправится в президентский Квиринальский дворец на встречу с главой государства Серджо Маттареллой. Источники в Квиринальском дворце отмечали, что визит Зеленского не считается государственным.

Затем планируется встреча украинского лидера с премьер-министром Джорджей Мелони, второй менее чем за три месяца после ее визита в Киев. С ней Зеленский, скорее всего, обсудит вопрос поставок вооружений.