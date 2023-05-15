Израиль и Палестина прекращают огонь с 22:00 (МСК) 13 мая - СМИ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские группировки, базирующиеся в секторе Газа, и Израиль договорились о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщил в субботу египетский телеканал «Экстра ньюс».По его данным, договоренность была достигнута при активном посредничестве Каира.