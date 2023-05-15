Полицию Молдавии обвинили в фальсификации обвинений в подкупе избирателей

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная партия «Шор» обвинила полицию Молдавии в фальсификации представленных обвинений в подкупе избирателей в ходе выборов в Гагаузии. Об этом заявила пресс-служба партии в связи с обысками в ее офисах, по итогам которых глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану продемонстрировал видеоматериалы.



«Это очередной фейк, любительская постановка Чернэуцану и его креативщиков из МВД. С помощью этой дешевой фальшивки бандиты, замаскированные под „служителей закона“, хотят оправдать свои преступные деяния, совершенные сегодня утром, когда они ворвались с обысками к членам партии, устроив беспорядок и отобрав личные вещи, а также деньги людей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.



