Из-за карантина по кори детская больница им. Раухфуса приостановила госпитализацию

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госпитализация в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге приостановлена из-за карантина по кори. Об этом в субботу сообщило учреждение.



«Согласно постановлению руководителя управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу <…> от 13 мая 2023 года в связи с карантином по кори госпитализация в стационар по адресу Лиговский проспект, дом 8, приостановлена с 13 мая 2023 года до особого распоряжения», — сообщается в группе учреждения в сети «ВКонтакте».



