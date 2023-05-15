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Президенты Украины и Германии проводят встречу в Берлине

10:40 14.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский, который в ночь на воскресенье прилетел в Берлин, проводит встречу с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Кадры прибытия украинского лидера к резиденции президента ФРГ распространил телеканал Эн-тэ-фау (n-tv).

Программа визита Зеленского держится в секрете. Ранее о его визите в ФРГ 13–14 мая были лишь неофициальные данные СМИ. Утечка информации, произошедшая в начале мая, вызвала недовольство в Киеве, сообщал портал «Т-онлайн». Там, по его данным, даже задумывались об отмене визита. Берлинская полиция после этого начала расследование по подозрению в разглашении секретной информации.

Предполагается, что позже в течение дня президенту Украины вручат премию имени Карла Великого в городе Ахен на западе ФРГ.


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