Президенты Украины и Германии проводят встречу в Берлине

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский, который в ночь на воскресенье прилетел в Берлин, проводит встречу с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Кадры прибытия украинского лидера к резиденции президента ФРГ распространил телеканал Эн-тэ-фау (n-tv).



Программа визита Зеленского держится в секрете. Ранее о его визите в ФРГ 13–14 мая были лишь неофициальные данные СМИ. Утечка информации, произошедшая в начале мая, вызвала недовольство в Киеве, сообщал портал «Т-онлайн». Там, по его данным, даже задумывались об отмене визита. Берлинская полиция после этого начала расследование по подозрению в разглашении секретной информации.



Предполагается, что позже в течение дня президенту Украины вручат премию имени Карла Великого в городе Ахен на западе ФРГ.





