Кандидат в президенты от оппозиции заявил, что Турция соскучилась по демократии

11:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция соскучилась по демократии, она вскоре придет в эту страну, пообещал кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу после голосования на избирательном участке в Анкаре на проходящих в республике президентских и парламентских выборах.



«Мы все соскучились по демократии, по тому, чтобы быть вместе. Вот увидите, вскоре в эту страну придет весна», — сказал лидер турецкой оппозиции журналистам.



