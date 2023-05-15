Шольц принял Зеленского с воинскими почестями

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье в ведомство федерального канцлера на переговоры с главой правительства ФРГ Олафом Шольцем. Ранее он провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.



При этом, как передает корр. ТАСС, Шольц принял Зеленского с воинскими почестями, несмотря на то, что последний совершает рабочий, а не государственный визит в Германию. После переговоров канцлер и президент Украины выступят перед прессой.



