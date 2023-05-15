В Газе из-за операции Израиля погибли 33 палестинца, 190 ранены

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 33 палестинца погибли, 190 получили ранения с 9 мая в результате израильской операции «Щит и стрела» в секторе Газа. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав Палестины.



«За пять дней израильской агрессии в секторе Газа 33 палестинца погибли, 190 получили ранения», — говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Согласно данным Минздрава, около 30% погибших — женщины и дети.



