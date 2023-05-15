В учениях НАТО в Эстонии примут участие более 1,5 тыс. военных ВС Великобритании

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,5 тыс. военнослужащих ВС Великобритании примут участие в ежегодных учениях НАТО Spring Storm («Весенний шторм») в Эстонии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Минобороны Соединенного Королевства.



Всего в учениях, которые будут проходить в течение ближайших двух недель, будут задействованы порядка 14 тыс. военнослужащих из различных стран — членов альянса. В ходе тренировочных занятий будут отработаны маневры по штурму траншей противника и проведению разведывательных операций. Кроме того, будут продемонстрированы навыки общевойскового боя с участием бронетехники. В учениях также примут участие военнослужащие королевских ВВС и королевской морской пехоты.





