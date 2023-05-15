Первые РСЗО HIMARS Польша получит от США 15 мая - глава Минобороны

13:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые реактивные системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»), приобретенные Польшей у США, поступят на вооружение армии республики уже в понедельник, 15 мая. Об этом в воскресенье сообщил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак на съезде партии «Право и справедливость».



«Завтра первые пусковые установки HIMARS будут в Польше», — приводит его слова Польское телевидение. По словам Блащака, Польша также ведет переговоры «о совместном производстве HIMARS». Министр также отметил, что в следующем году Вооруженные силы Польши получат американские истребители F-35.



