Российских и афганских литераторов объединили «Световые берега»
14:49 14.05.2023
В Москве прошла презентация российско-афганского литературного сборника «Световые берега». Он стал совместным проектом Московской областной организации Союза писателей России (СПР) и Общества национально-культурной интеграции афганцев.
Как рассказал «НГ» участник проекта политический эксперт и переводчик Гаус Джанбаз, в сборник вошли переводы российских поэтов и афганских поэтов и писателей, сделанные, соответственно, на языки пушту и дари и на русский – Льва Котюкова, Владимира Бояринова, Сергея Лаврова, Эдуарда Хандюкова, Владимира Силкина, Владимира Лории, Владимира Масалова, Киры Шпилевой, Юрия Воротнина, Омара Нангияра, Абдул Бари Джахани, Латифа Назими, Абдул Гафура Левала, Партау Надери, Пир Мохаммада Корвана, Парвина Малала, Самии Рамеш, Кобра Мазхари, Хазрата Вахреза, Гул Пача Улфата, Наджмурахмана Моваджа и Пир Мохаммада Какара.
По словам председателя правления Московской областной организации СПР Сергея Антипова, российско-афганский сборник «Световые берега» «служит благородному делу сближения наших народов и развитию взаимного творческого сотрудничества».
Андрей Серенко
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