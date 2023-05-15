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В Курганской области эвакуируют жителей двух населенных пунктов

15:45 14.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Превентивная эвакуация объявлена в двух населенных пунктах Курганской области из-за пожаров. Об этом сообщается в воскресенье в телеграм-канале правительства региона.

«Идет тушение пожара в районе поселка Зырянка и деревни Новая Заворина Юргамышского округа. Объявлена превентивная эвакуация. Администрацией округа в населенные пункты для этого направлены автобусы. Пункт временного размещения развернут в Чинеево в средней школе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что огненный фронт составляет 3,5 км. Проводится дополнительная опашка населенных пунктов и наращивание сил и средств. К месту пожара направлена аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС России, в готовность приведен вертолет Ми-8.

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