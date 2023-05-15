В Турции закрылись избирательные участки на президентских и парламентских выборах

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избирательные участки на президентских и парламентских выборах в Турции закрылись в воскресенье в 17:00 по местному времени (совпадает с мск).



Всего в стране и за ее пределами было установлено 191 884 урны для голосования. После завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные за кандидатов в президенты. Правом голоса обладают 64 миллиона турецких граждан.



Голосование в 81 провинции проходило без значительных нарушений и происшествий на фоне значительно усиленных мер безопасности. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган традиционно голосовал в Стамбуле, в то время как его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, сделал это в Анкаре.



