Визит Зеленского в Берлин неважен, по поставкам оружия Киеву решает только США - эксперт

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию носит всего лишь демонстрационно-пропагандистский характер и на поставки серьезных видов вооружения Киеву не повлияет, поскольку решения по этим вопросам принимает Вашингтон. Такое мнение в воскресенье в беседе с корр. ТАСС выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.



«Этот визит ничем не важен и никого ни в чем не убедит, потому что решают вопросы (о поставках тех или иных вооружений — прим. ТАСС) не в Киеве, не в Берлине, а в Вашингтоне и немножко в Лондоне», — отметил эксперт.



По его словам, сегодняшний визит Зеленского — демонстрационно-пропагандистский, не более того.



