Разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу менее 5% - оппозиция

19:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Источник в турецком оппозиционном альянсе заявил в воскресенье корр. ТАСС, что разрыв в президентской гонке между действующим президентом Турции Тайипом Эрдоганом и его основным соперником от оппозиции Кемалем Кылычдароглу на данный момент составляет менее 5%.



«По нашим данным, разрыв сейчас минимальный. Он составляет менее 5%. Но все быстро меняется, как вы видите. Мы рассчитываем на победу в первом туре», — сказал собеседник агентства.



Как сообщил в воскресенье телеканал «Си-эн-эн тюрк» со ссылкой на данные избирательной комиссии, Эрдоган набирает 58,3% голосов на президентских выборах после подсчета данных с 10% избирательных участков. Кылычдароглу набирает 35,8% голосов.



