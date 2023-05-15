Эрдоган набрал 49,35% голосов после вскрытия 100% урн, Кылычдароглу получил 45% — ТВ
09:00 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает 49,35% голосов по итогам вскрытия 100% избирательных урн в рамках подсчета голосов на прошедших в воскресенье выборах главы государства, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 45% избирателей. Такие данные приводит в понедельник государственный телеканал ТРТ.
Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,22%. Снявший свою кандидатуру кандидат Мухаррем Индже получил 0,43% голосов. ЦИК Турции считает действительными отданные за него голоса.
Для победы в первом туре один из кандидатов должен был получить 50% плюс один голос. Для проведения второго тура голосования определена дата 28 мая.
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