В районе автовокзала в Луганске прогремело два взрыва

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два взрыва прогремело в понедельник утром в Луганске в районе автовокзала. Об этом сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Два прилета в район автовокзала в Луганске! Скорее всего ракеты. Бьют по тому же сценарию», — написал он в соцсети. Также Мирошник опубликовал фото со столбом дыма.