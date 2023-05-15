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Словакия принимает активное участие в вооружении Украины — посол РФ

09:20 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия принимает непосредственное участие в вооружении Украины, заявил посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

«Словакия принимает самое активное участие в вооружении Украины. Киеву были безвозмездно переданы все 13 стоявших на вооружении ВС Словацкой Республики истребителей МиГ-29, системы ПВО С-300 и „Куб“, 30 БМП-1, 5 вертолетов марки „Ми“, — заявил посол.

Он отметил, что поставка вооружения Киеву является нарушением российско-словацких соглашений о запрете передачи вооруженной военной техники третьим странам без разрешения страны производителя.

Кроме того, Словакия поставляет Украине самоходные гаубицы «Зузана-2», а местные предприятия занимаются ремонтом военной техники, которая стоит на вооружении ВСУ, рассказал российский дипломат.

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