Словакия принимает активное участие в вооружении Украины — посол РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия принимает непосредственное участие в вооружении Украины, заявил посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

«Словакия принимает самое активное участие в вооружении Украины. Киеву были безвозмездно переданы все 13 стоявших на вооружении ВС Словацкой Республики истребителей МиГ-29, системы ПВО С-300 и „Куб“, 30 БМП-1, 5 вертолетов марки „Ми“, — заявил посол.

Он отметил, что поставка вооружения Киеву является нарушением российско-словацких соглашений о запрете передачи вооруженной военной техники третьим странам без разрешения страны производителя.

Кроме того, Словакия поставляет Украине самоходные гаубицы «Зузана-2», а местные предприятия занимаются ремонтом военной техники, которая стоит на вооружении ВСУ, рассказал российский дипломат.