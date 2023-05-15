В Брянской области беспилотник атаковал склад с техникой - СМИ

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ сообщили об атаке склада беспилотником в Брянской области. Объект находился в Суземском районе.

По информации Telegram-канала Baza, дрон скинул на крышу здания взрывное устройство. В результате повреждены пять единиц техники. Пострадавших нет.

Кроме того, издание сообщает, что украинские боевики накануне обстреляли населённый пункт Хоромное. По деревне было выпущено десять снарядов. Повреждены три сарая и один частный дом. Когда на место ЧП прибыли полицейские, их атаковал ещё один дрон, который сбросил взрывное устройство. Стражи порядка не пострадали, повреждены два служебных автомобиля. Говорит Москва