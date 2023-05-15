В Ирландии подожгли центр для размещения украинских беженцев

10:20 Источник: Газета.Ru

В ирландском городе Банкрана подожгли центр временного размещения для украинских беженцев. Об этом пишет газета Donegal Daily со ссылкой на полицию и владельца помещения бизнесмена Питера Кейси. В статье отмечается, что сообщение о возгорании поступило экстренным службам.

«Мой некоммерческий центр для украинских беженцев взломали и серьезно повредили пожаром», — рассказал Кейси.

По словам полицейских, в момент возгорания в здании никто не находился. Газета.Ru