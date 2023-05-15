Сбер предотвратил массовую фишинговую атаку на своих сотрудников
09:35 15.05.2023
Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку на банк. Системы банка не допустили попадания сотрудникам электронных писем, где их срочно приглашали в военкомат для «уточнения персональных данных». В рассылке содержался вредоносный файл (вирус) – «мобилизационное предписание». При открытии файла мог возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры.
Таким образом, можно говорить, что мошенники вновь используют актуальную для общества информационную повестку. В данном случае, фишинговая рассылка «от военкоматов» – это фейк, в котором мошенники эксплуатируют тему – подписание президентом РФ указа № 333 от 10.05.2023 «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году». Не исключено, что такой фишинговой атаке будут подвергнуты другие организации или частные лица. В Сбербанке просят всех проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.
«Мы зафиксировали целенаправленную фишинговую атаку на Сбербанк. Эта атака была успешно отражена, как и все предыдущие, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Хочу подчеркнуть, что мы регулярно проводим учения среди коллектива Сбера: рассылаем коллегам по рабочей электронной почте имитацию фишинговых писем с вложениями или ссылками и отслеживаем реакцию на них. Благодаря таким профилактическим мерам наши коллеги осознают весь спектр киберугроз и пересылают подозрительные письма на проверку в департамент кибербезопасности. Разумеется, военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, поэтому прошу всех наших клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения».
НОВОСТИ
- 13:20 15.05.2023
- Москва категорически не согласна с мнением Парижа о зависимости РФ от Китая — Песков
- 13:05 15.05.2023
- В России выявили 2 379 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 15.05.2023
- Польша намерена увеличить выпуск артиллерийских снарядов более чем в 5 раз
- 12:32 15.05.2023
- За прошедшую неделю ВСУ выпустили 3 крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по ЛНР
- 12:20 15.05.2023
- Позиции РФ улучшаются на авдеевском и марьинском направлениях — Пушилин
- 12:05 15.05.2023
- Мировой рынок ожидает рекордный за последние 50 лет дефицит платины — FT
- 12:00 15.05.2023
- ВСУ активизировались на всех направлениях, но это еще не контрнаступление — Пушилин
- 11:32 15.05.2023
- Моди в 2022 г. смог добиться приостановки боев на Украине для вывоза студентов — министр
- 11:20 15.05.2023
- Власти Польши считают преждевременными переговоры о достижении мира на Украине
- 11:05 15.05.2023
- Силы РФ заняли в Артемовске ключевые высотки, продвигаются вперед — Пушилин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать