Топ-менеджеры Сбера выступили на Петербургском международном юридическом форуме

18:10

В рамках XI Петербургского международного юридического форума спикеры Сбера выступили на ключевых сессиях, в рамках которых обсудили актуальные темы законотворчества в различных сферах бизнеса.

Игорь Кондрашов, вице-президент, директор Правового департамента Сбербанка, принял участие в ряде мероприятий деловой программы форума. На сессии «Трансформация юридической функции в целях повышения ее операционной эффективности» он рассказал о том, как в Сбербанке подходят к вопросу работы юридической службы. По словам спикера, в банке действует централизация определенных юридических функций в виде автоматизированной системы. Она работает таким образом: когда у бизнес-заказчиков, например, ипотечных специалистов, возникает какой-то юридический вопрос, достаточно лишь сформировать запрос в системе. Специалисты юридической службы, которые работают во всех регионах страны, берут в работу эти запросы из «корзины» общей очереди исходя из загрузки и подходящего часового пояса. Это позволяет работать практически в режиме 24/7, что крайне важно, учитывая широкую разветвленность сети банка, офисы которого расположены во всех часовых поясах страны.

Спикер также рассказал, что два года назад в Сбере задумались о создании первого в стране юридического маркетплейса и вывели на рынок платформу СберПраво, на которой пользователи могут онлайн в режиме 24/7 задавать вопросы, получать юридические консультации и нанимать юристов для судебных процессов. Сейчас на маркетплейсе зарегистрировано около 2 тыс. юристов, которые сопровождают запросы клиентов, и эта цифра продолжает расти, как и число пользователей СберПрава. На ресурсе появляются новые сервисы – так, теперь консультации доступны гражданам из стран ближнего зарубежья.

Евгений Акимов, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка модерировал сессию «Банкротство: социальный вектор развития». Он отметил, что российская система банкротства физлиц, несмотря на то, что она появилась в 2015 году, опередила по эффективности многие правопорядки. В частности, институт внесудебного банкротства, позволяющий гражданам, у которых нет имущества, освободиться от небольших долгов по упрощенной процедуре, есть всего в четырех странах мира: России, Казахстане, Великобритании и Новой Зеландии.

Андрей Смирных, директор проектов Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка, выступая на сессии, отметил, что процедура потребительского банкротства относительно простая по сравнению с большинством известных мировых правых систем: в России гражданину не нужно обязательно привлекать юридического консультанта, стоимость процедуры в среднем составляет 150 тыс. руб. и для доступа к процедуре реализации имущества нет тестирования гражданина на уровень доходов, которое в частности, есть в США.

Спикеры Сбера также предложили дальнейшие варианты совершенствования законодательства по упрощению внесудебного банкротства, в частности, быстрое освобождение от обязательств малоимущих граждан. А для должников с очень высоким уровнем дохода, напротив, стоило бы предусмотреть процедуру обязательных планов платежей, которые осуществляются в пользу кредиторов в течение нескольких лет.