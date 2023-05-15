Суд арестовал мужчину, который поджег Су-24 на Новосибирском авиазаводе

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ленинский районный суд в Новосибирске арестовал мужчину, которого обвиняют в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова. Об этом сообщается на сайте суда в понедельник.

«Постановлением суда от 15 мая 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, Скоробогатову В. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, т. е. по 12 июля 2023 года», — говорится в сообщении.