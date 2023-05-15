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Силы РФ заняли в Артемовске ключевые высотки, продвигаются вперед — Пушилин

11:05 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы в Артемовске (украинское название — Бахмут) продолжают продвигаться вперед и заняли важные высотки в западном секторе, который еще удерживает украинская группировка. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Все внимание сфокусировано на том, что происходит внутри Артемовска, и там ребята, несмотря на все сложности, продвигаются вперед. Западная часть — часть высотных районов, которые остаются под контролем украинского режима, они зачищаются. Противник уничтожается, у нас есть улучшения. Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

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