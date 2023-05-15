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НОВОСТИ

Позиции РФ улучшаются на авдеевском и марьинском направлениях — Пушилин

12:20 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки ВС Украины противостоять силам России оказались неуспешными. Об этом заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин, отметив улучшение позиций подразделений РФ на авдеевском и марьинском направлениях.

«В зоне ответственности первого армейского корпуса мы видим определенное продвижение вперед. Мы видим, что наши позиции улучшаются на авдеевском направлении. <…> На марьинском направлении противник в последнее время предпринимал достаточно активные действия, чтобы выбить из последних занятых позиций наши подразделения — это не увенчалось успехом», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин уточнил, что на угледарском направлении продолжается позиционное противостояние, а на артемовском есть улучшения, ЧВК «Вагнер» продвигается вперед.

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