0
0
38
НОВОСТИ

Москва категорически не согласна с мнением Парижа о зависимости РФ от Китая — Песков

13:20 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не согласна категорически с мнением Парижа о вассальной зависимости России от Китая, такая риторика свидетельствует о неправильном понимании сути взаимоотношений Москвы и Пекина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия якобы потерпела геополитическое поражение на Украине и начала впадать в зависимость от Китая. «Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой носят характер стратегического особенного партнерства и это не связано с какой-то зависимостью кого-то», — заявил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 15.05.2023
Украине надо провести несколько контрнаступлений для достижения целей — британский генерал
0
10
13:05 15.05.2023
В России выявили 2 379 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
79
13:00 15.05.2023
Польша намерена увеличить выпуск артиллерийских снарядов более чем в 5 раз
0
86
12:32 15.05.2023
За прошедшую неделю ВСУ выпустили 3 крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по ЛНР
0
130
12:20 15.05.2023
Позиции РФ улучшаются на авдеевском и марьинском направлениях — Пушилин
0
166
12:05 15.05.2023
Мировой рынок ожидает рекордный за последние 50 лет дефицит платины — FT
0
184
12:00 15.05.2023
ВСУ активизировались на всех направлениях, но это еще не контрнаступление — Пушилин
0
198
11:32 15.05.2023
Моди в 2022 г. смог добиться приостановки боев на Украине для вывоза студентов — министр
0
221
11:20 15.05.2023
Власти Польши считают преждевременными переговоры о достижении мира на Украине
0
198
11:05 15.05.2023
Силы РФ заняли в Артемовске ключевые высотки, продвигаются вперед — Пушилин
0
245

Возврат к списку