Москва категорически не согласна с мнением Парижа о зависимости РФ от Китая — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не согласна категорически с мнением Парижа о вассальной зависимости России от Китая, такая риторика свидетельствует о неправильном понимании сути взаимоотношений Москвы и Пекина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия якобы потерпела геополитическое поражение на Украине и начала впадать в зависимость от Китая. «Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой носят характер стратегического особенного партнерства и это не связано с какой-то зависимостью кого-то», — заявил Песков.