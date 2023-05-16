В России снизилось число случаев высокого загрязнения воздуха - СМИ
14:00 15.05.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Finexpertiza: число случаев высокого загрязнения воздуха в РФ снизилось в два раза. В 2022 году зафиксировано 209 таких инцидентов, в 2021-м — 423. Исследование радиостанции «Говорит Москва» предоставила аудиторско-консалтинговой сеть FinExpertiza на основе данных Росгидромета.
Всего за год выявили 201 случай высокого и восемь случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха. Число случаев экстремально высокого загрязнения воздуха уменьшилось почти в пять раз, с 37 до восьми, высокого — почти в два раза, с 386 до 201. Больше всего таких инцидентов зафиксировали в первом квартале 2022 года, во втором квартале их практически не было.
Отмечается, что во многом это произошло за счёт сокращения загрязнений атмосферы в Норильске.
Среди российских регионов наибольшее число опасных загрязнений воздуха было выявлено в Самарской области (60), Иркутской области (46), Оренбургской области (20), Кемеровской области (17), Бурятии (15), Забайкальском крае (15), Свердловской области (15) и Красноярском крае (12).
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