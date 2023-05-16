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Польские военные третий день ведут поиски прилетевшего со стороны Белоруссии аэростата

14:32 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские военные третий день ищут прилетевший в республику со стороны Белоруссии разведывательный аэростат. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь командования войск территориальной обороны Витольд Сура.

«Мы направили подразделение из 50 солдат», — сказал он, подчеркнув, что поиски ведутся в основном в Куявско-Поморском воеводстве на севере страны. В выходные в поисковой операции принимали участие 100 военнослужащих, но никаких результатов это не принесло.

Ранее местные СМИ информировали, что фрагменты воздушного шара были найдены на частной территории. В армии эти данные пока не подтвердили.

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