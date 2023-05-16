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Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море «озером НАТО»

15:12 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что Балтийское море стало «озером НАТО» после вступления Финляндии в альянс. Соответствующее мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью американскому журналу «Ньюсуик».

Глава эстонского МИД полагает, что Россия оказалась в затруднительном положении в сфере безопасности в балтийском регионе после того, как Финляндия присоединилась к НАТО. «Крайне важно, что Балтийское море теперь „озеро НАТО“. Каждый, кто разбирается в обороне, понимает, что это многое меняет в стратегическом плане», — утверждал Цахкна. Он также выразил уверенность в скором вступлении Швеции в Организацию Североатлантического договора.

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