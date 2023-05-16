На Портале DA Сбербанка стали продаваться активы банка «Траст»

15:02

Сбер подписал соглашение с банком «Траст», в рамках которого на Портале DA уже размещено более 150 реализуемых активов партнера: комплексы жилой недвижимости, земельные участки, коммерческая недвижимость и другие объекты.

Бесплатная регистрация на Портале DA позволяет покупателям коммуницировать онлайн с сотрудником банка: оставить сообщение, в том числе о готовности приобрести актив с указанием предлагаемой цены, заказать обратный звонок, а также получить услугу инвестиционного консультирования и юридического сопровождения.

Сегодня общее количество объявлений о продаже активов на Портале DA превышает 10 тыс., реализация проходит как напрямую с баланса продавца, так и в рамках аукционов.

«На Портале DA выставлены на продажу залоговые и непрофильные активы не только Сбербанка, но и других крупнейших банков и продавцов недвижимости, – отметил Евгений Акимов, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка. – Площадка быстро развивается с технологической точки зрения: улучшена карточка объекта, адаптирована система поисков и фильтров, произведена дополнительная интеграция с площадкой Сбер А в отношении коммерческих торгов. Сегодня с нами работают более 4000 продавцов, в числе которых 50 банков. Мы рады, что теперь к пулу партнеров подключился и банк «Траст».

«Мы реализуем все наши активы в рамках открытых процедур, в которых может принять участие любой желающий, – отметил Сергей Чаннов, директор департамента корпоративного управления бизнесом банка непрофильных активов «Траст». – Соответственно, мы заинтересованы в сотрудничестве с различными площадками для широкого экспонирования объектов. Кроме того, нам важно обеспечить максимальную транспарентность торгов, в чем нам помогают такие площадки, как Портал DA».