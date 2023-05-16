На врио министра внутренних дел ЛНР совершено покушение в Луганске, он в реанимации

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет находится в реанимации, на него было совершено покушение в Луганске. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в правоохранительных органах региона.

«Сильно ранен. На него покушались. В реанимации», — сказал собеседник агентства.