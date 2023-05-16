Образ «Троица» Андрея Рублева возвращен церкви — РПЦ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Икона «Троица», написанная преподобным Андреем Рублевым, возвращена церкви, сообщается в понедельник на сайте РПЦ.

«В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президентом Российской Федерации В. В. Путиным принято решение о возвращении Русской Православной Церкви чудотворной иконы „Троица“, написанной преподобным Андреем Рублевым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве в течение года, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.