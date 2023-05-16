В Турции пройдет второй тур выборов президента — ЦИК
16:32 15.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ни один из кандидатов на пост президента не набрал на состоявшихся 14 мая в Турции выборах свыше 50% голосов избирателей, в связи с чем в стране пройдет второй тур голосования. Он состоится 28 мая, сообщил в понедельник в прямом эфире турецкого телевидения глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер.
«Второй тур выборов президента пройдет в воскресенье, 28 мая», — сказал он.
По его словам, по состоянию на 15:15 по местному времени (совпадает с мск) по итогам вскрытия 100% избирательных урн действующий президент Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%, представитель политического блока «Ата» Синан Оган — 5,7% голосов избирателей.
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