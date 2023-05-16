Сервисная IT-компания СберСервис начала обслуживать клиентов в Крыму
16:10 15.05.2023
Вместе со Сбербанком СберСервис также расширил географию своего присутствия, открыв офис в Крыму и собрав команду инженеров. Специалисты будут обеспечивать поддержку оборудования Сбербанка и других клиентов в регионе в режиме 24/7.
Первый офис компании СберСервис открылся в Симферополе по адресу: г. Симферополь, ул. Данилова 43в. В ближайшее время откроются офисы в Ялте и Севастополе.
«Мы предоставляем региональному бизнесу услуги по развертыванию, настройке и круглосуточной поддержке ИТ-инфраструктуры, торгово-кассового, а также любого банковского оборудования, – рассказал Алексей Евтушенко, генеральный директор СберСервис. – Наше присутствие на полуострове позволит действующим и только начинающим организациям Крыма получить лучшее сервисное обслуживание удаленно, или с выездом специалиста на место».
Инженеры СберСервис уже развернули ИТ-инфраструктуру и настроили рабочие места сотрудников Сбербанка, а также установили платежные терминалы в торгово-сервисные точки. Теперь они готовы обслуживать других клиентов на полуострове.
НОВОСТИ
- 22:40 15.05.2023
- США тесно сотрудничают с патриархом Варфоломеем в борьбе с «пагубным влиянием» РФ — Госдеп
- 22:00 15.05.2023
- Венгрия заблокировала выделение нового транша для Киева из Европейского фонда мира — АНСА
- 21:20 15.05.2023
- Бразилия пытается смягчить текст заявления «семерки», чтобы тот не был антироссийским - СМИ
- 20:40 15.05.2023
- В Донецке прогремели шесть взрывов, сработала система ПВО
- 20:00 15.05.2023
- Икона «Троица» и рака Александра Невского будут храниться в соответствии с требованиями музеев — РПЦ
- 19:20 15.05.2023
- Более 700 заводов работают в новых регионах РФ, около 250 находятся в простое — Мантуров
- 18:40 15.05.2023
- Хакеры из КНДР с 2017 года похитили криптовалюты на $720 млн со счетов в Японии — СМИ
- 18:00 15.05.2023
- В Финляндии потерпел крушение истребитель Hawk, пилоты катапультировались
- 17:32 15.05.2023
- Вузам РФ рекомендовано перейти на удаленку в случае двух и более заболевших корью
- 17:12 15.05.2023
- В Луганске при покушении на врио главы МВД ЛНР погиб один человек, ранены трое охранников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать