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НОВОСТИ

Сервисная IT-компания СберСервис начала обслуживать клиентов в Крыму

16:10 15.05.2023

Вместе со Сбербанком СберСервис также расширил географию своего присутствия, открыв офис в Крыму и собрав команду инженеров. Специалисты будут обеспечивать поддержку оборудования Сбербанка и других клиентов в регионе в режиме 24/7.

Первый офис компании СберСервис открылся в Симферополе по адресу: г. Симферополь, ул. Данилова 43в. В ближайшее время откроются офисы в Ялте и Севастополе.

«Мы предоставляем региональному бизнесу услуги по развертыванию, настройке и круглосуточной поддержке ИТ-инфраструктуры, торгово-кассового, а также любого банковского оборудования, – рассказал Алексей Евтушенко, генеральный директор СберСервис. – Наше присутствие на полуострове позволит действующим и только начинающим организациям Крыма получить лучшее сервисное обслуживание удаленно, или с выездом специалиста на место».

Инженеры СберСервис уже развернули ИТ-инфраструктуру и настроили рабочие места сотрудников Сбербанка, а также установили платежные терминалы в торгово-сервисные точки. Теперь они готовы обслуживать других клиентов на полуострове.

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