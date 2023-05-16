Генсек НАТО подтвердил, что намерен покинуть пост осенью 2023 года

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в понедельник, что намерен покинуть свой пост после истечения полномочий осенью 2023 года. Об этом он заявил на «Саммите демократии» в Копенгагене, трансляция его выступления велась на сайте альянса.

«Я дал четко понять, что у меня нет никаких других планов, кроме того, как покинуть пост этой осенью. Я буду [на посту] вдвое больше, чем изначально планировалось, и это все, что я могу сказать по этому поводу», — отметил Столтенберг, отвечая на вопрос о том, согласится ли он продолжить работу на посту генсека альянса, если страны НАТО попросят его.

Также он выразил уверенность, что страны альянса смогут найти «отличного преемника» ему на смену.