В Луганске при покушении на врио главы МВД ЛНР погиб один человек, ранены трое охранников

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прохожий погиб при покушении на врио главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета в центре Луганска, пострадали трое охранников, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

«В результате покушения на Игоря Корнета погиб один гражданский, в момент взрыва человек проходил мимо. Три человека среди охраны министра получили ранения и находятся в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.